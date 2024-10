Faber wil opvang voor asielzoekers met psychische problemen sluiten, minister vormt ‘een bedreiging voor alle Amsterdammers’

Marjolein Faber is “een bedreiging voor alle Amsterdammers”. Dat zei de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink in een reactie op de wens op de minister van Vreemdelingenhaat om de opvang van asielzoekers met ernstige psychische problemen te sluiten, meldt AT5 .

“Asielzoekers die op normale opvanglocaties voor overlast zorgen, worden nu opgevangen in Veldzicht, een kliniek in het Overijsselse Balkbrug die gespecialiseerd is in zogenoemde 'transculturele psychiatrie'. Vrijdag werd bekend dat de Dienst Justitiële Inrichtingen van plan is om de opvang te stoppen, zodat de dan vrijgekomen ruimte gebruikt kan worden als tbs-kliniek.”