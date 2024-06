PVV-minister Faber vindt de aanwezigheid van Yesilgöz "een zorgelijke ontwikkeling"

PVV-minister Faber heeft volgens de media afstand genomen van de racistische term 'omvolking'. Francisco van Jole gaat niet mee in dat frame. "Ze noemt het nu een 'zorgelijke demografische ontwikkeling'. Wat wil dat zeggen? Dat betekent dat als ze in Rotterdam is dat ze vindt dat er te veel mensen van kleur op straat lopen. Het is gewoon hetzelfde racisme. Ze zegt eigenlijk dat het "een zorgelijke ontwikkeling" is dat Yesilgöz de VVD leidt omdat ze van Turkse komaf is. Je bent gek als je met zo'n type gaat regeren."

Deze week was ook het laatste debat met Mark Rutte als premier, dat plaatsvond terwijl heel Nederland keek naar de wedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk. "Het was ook leeg in Den Haag. Alleen bij de VVD zaten de bankjes vol want de fractieleden hadden Rutte-corvee." Van Jole verklaart desgevraagd dat Rutte sneller vergeten gaat worden dan nu voorstelbaar is. "Ik merk bij mezelf dat ik wel steeds bozer word. Hij vergeleek Nederland in 2018 met een kostbaar vaasje dat gekoesterd moet worden. Nou, dat ligt nu wel in scherven op de grond."