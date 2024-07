Faber verantwoordelijk voor azc waar ze eerder schuimbekkend tegen protesteerde

Marjolein Faber (PVV) liep altijd te hoop tegen de komst van asielzoekerscentra. En al helemaal tegen de plannen om een azc in haar eigen woonplaats Hoevelaken te vestigen. Toen gemeenteraadsleden vorig jaar stappen zetten waardoor de komst van dat azc iets dichterbij kwam, noemde Faber hen “verraders”, “huichelaars” en “farizeeërs”. Ze schreeuwde door een megafoon dat zij en haar plaatsgenoten niet beroofd willen worden. Nu lijkt het azc in Hoevelaken er te komen. En Faber is daar als minister politiek verantwoordelijk voor, schrijft de NOS.