Faber smijt miljard euro over de balk omdat ze naar niemand wil luisteren

Terwijl de coalitie kiezers probeert wijs te maken dat er streng op de uitgaven wordt gelet, zorgt het beleid van PVV-minister Faber er voor dat er zomaar een miljard euro over de balk wordt gesmeten. Dat bedrag wordt uitgegeven aan peperdure kosten voor 'noodopvang' van asielzoekers omdat Faber weigert normale, veel goedkopere en betere opvang te regelen. De PVV wil immers de indruk wekken dat er sprake is van een onoplosbare 'asielcrisis'.

De huidige problemen met de asielopvang zijn de schuld van de regering. Die harde conclusie presenteerden de Adviesraad Migratie (AM) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gisteren in een brief aan de regering. Of de verantwoordelijke minister, Marjolein Faber (PVV), wat met het advies gaat doen is niet duidelijk. (...) Door het beleid van de minister geeft Nederland onnodig veel geld uit aan asielopvang, stellen de raden. Het telkens weer opbouwen en afbreken van noodopvang 'kost onwijs veel geld, tijd en moeite van alle betrokkenen'.