Eenzame Faber ontvangt elke woensdag marsorders van Wilders en voelt zich daarna gespannen en opgejaagd

“Woordvoerders heeft de minister niet meer; journalisten met vragen moeten een mail aan het ministerie sturen. Interviews geeft ze niet. Met De Telegraaf heeft ze al meerdere afspraken afgezegd. Met Tweede Kamerleden van andere partijen praat ze in principe niet. Uitvoeringsorganisaties voelen zich genegeerd, net als lokale en regionale bestuurders. Adviezen en inspraak van ambtenaren worden aan de kant geschoven, ook bij belangrijke wetswijzigingen of nieuw beleid.”

Hoewel Faber nauwelijks met de buitenwereld communiceert, gaat ze wel elke woensdagochtend op bezoek bij Geert Wilders. Als ze terugkomt op het ministerie is ze “gespannen” en “opgejaagd”, zien ambtenaren. Ondertussen bakt ze er niks van. Haar grote project – het uitroepen van een asielcrisis – liep uit op een debacle. Faber leverde zelf teksten aan, maar voor iedereen was duidelijk dat die “door een buitenstaander” waren geschreven. Ambtenaren konden er helemaal niets mee.

“Ambtenaren zijn ‘lethargisch’ of ‘onverschillig’ geworden, zien bronnen. Ze vinden dat de tijd en energie beter in grote, structurele plannen kan worden gestoken. Is Faber wel serieus bezig met het realiseren van „het strengste asielbeleid ooit?” Of is ze, vragen sommigen zich af, vooral bezig met het in stand houden van het beeld dat de PVV aan het strengste asielbeleid ooit werkt?”