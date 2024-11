Faber kopieert Duitsland en voert tot mislukken gedoemde grenscontroles in

Het kabinet-Wilders voert vanaf 9 december grenscontroles in. Minister van Vluchtelingenhaat Marjolein Faber had de marechaussee eerder al opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen voor de maatregel.

RTL Nieuws meldt : “Bij de grenscontroles zal geprobeerd worden economisch en woon-werkverkeer zo min mogelijk te hinderen, zegt minister Faber in een statement. Ook op vliegvelden worden grenscontroles uitgevoerd maar dan alleen op 'specifieke vluchten waarbij risico bestaat voor irreguliere migratie of grensoverschrijdende criminaliteit', zegt Faber.”

De NOS bericht : “Hoe intensief er gecontroleerd gaat worden is niet duidelijk. De marechaussee krijgt in ieder geval geen extra mensen om de controles uit te voeren, laat minister Faber (Asiel) weten.”

De ministerraad stemde maandag in met de maatregel. Vandaag werd ook duidelijk dat de half september ingevoerde grenscontroles in Duitsland vluchtelingen niet afschrikken. In oktober werden er meer asielaanvragen gedaan in Duitsland dan in welke maand dan ook dit jaar. Migratie-experts hadden al gewaarschuwd dat grenscontroles binnen de EU niet werken.