Faber is net een bejaarde die haar juwelen meegeeft aan een nepagent Opinie

'Migratiedeals werken', twittert Marjolein Faber trots en ze verspreidt een bericht van de Rijksoverheid waaraan staat dat het stelletje brekebenen van Schoof 'tientallen miljoenen' van ons belastinggeld gaat 'investeren' in deals met landen in het Zuiden. In ruil voor dat geld beloven herkomstlanden dan afgewezen asielzoekers terug te nemen. Het kan allemaal oplopen tot € 118 miljoen in 2029. De focus ligt op Afrika en het Midden-Oosten. Ze zoekt ook nog actief samenwerking met andere EU-landen om hetzelfde doel te bereiken.

Het gaat onveranderlijk om dictaturen waar corrupte elites de buit onderling verdelen. Hun wanbeheer en hun tiranniek bestuur zijn een voorname reden voor de migratie naar Europa. Toch zullen de heersers in het Zuiden mevrouw Faber met haar miljoenen ongetwijfeld als een vorstin ontvangen. Dat komt hartstikke goed met die deals. Het doet allemaal denken aan bejaarden die hun juwelen in bewaring geven bij nepagenten omdat het zogenaamd het steeds gevaarlijker wordt in de buurt, met al dat loslopend volk.

De door mevrouw Faber beoogde landen hebben geen enkele reden afgewezen asielzoekers terug te nemen. Families van migranten - ook de illegalen - maken op grote schaal harde euro´s over naar huis. Dat doen ze via officiële kanalen maar ook via het veel sneller werkende en veel effectievere Hawala-systeem Dit is veel ouder dan het bankwezen. Ooit ging het met ongelijkmatig doorgeknipte documenten waarvan de passende helft werd gepresenteerd. Tegenwoordig zijn iPhone en bepaalde wachtwoorden voldoende. Werkt perfect. De strijd er tegen is net zo zinloos als die tegen de internationale smokkel van hard drugs.

Landen in het Zuiden kunnen die stroom van inkomsten niet missen, zeker als ze ook nog eens verwoest zijn door burgeroorlog. Komt zo'n halve gare als Faber langs met een zak geld, dan willen de heersers in kwestie die graag in ontvangst nemen. Natuurlijk, mevrouw, als ze de juiste documenten hebben, nemen we ze allemaal terug. Wat dacht U dan? Komt helemaal in orde hoor.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.