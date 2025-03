'Faber houdt koninklijke onderscheidingen tegen voor mensen die vluchtelingen helpen' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 631 keer bekeken • bewaren

Marjolein Faber, minister voor Vreemdelingenhaat namens de PVV, wil voorkomen dat mensen die zich inzetten voor vluchtelingen bij de komende lintjesregen een koninklijke onderscheiding krijgen. Dat meldt De Telegraaf. De krant schrijft dat het weer 'hommeles' is rond de minister die keer op keer voor problemen blijft zorgen.

Faber, die met haar voortdurende falen een steeds groter probleemgeval wordt, weigert haar goedkeuring te geven aan de voordracht van vijf mensen die werkzaam zijn geweest voor het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en in hulp aan vluchtelingen. Aan het toekennen van zo'n koninklijke onderscheiding gaat een hele discrete procedure vooraf, waarbij onder meer de burgemeester, commissaris van Koning en ook nog eens een speciale commissie zich over de aanvraag buigen. Die aanvraag wordt gedaan door derden, de eventuele ontvanger mag van niets weten. Als alles in orde is bevonden moeten de minister en koning de toekenning met een handtekening bekrachttigen. En daar gaat het nu mis. Want Faber weigert mee te werken, meldt De Telegraaf op basis van anoniem gehouden bronnen.

Volgens Haagse bronnen is in de procedure van vijf mensen die in de asielwereld hebben gewerkt een kink in de kabel gekomen nu minister Faber weigert om hun voordracht te accorderen. Een unicum, zo wordt gemeld. Maar Faber houdt voet bij stuk. Zij vindt volgens betrokkenen dat het uitreiken van de lintjes ’volledig botst’ met haar eigen beleid. Ze gaat niet tekenen omdat het ’niet verenigbaar’ zou zijn. Het besluit van de PVV-bewindsvrouw volgt na haar eerdere stap om de subsidie van VluchtelingenWerk Nederland abrupt te verlagen, wat de stichting ertoe bracht juridische stappen te ondernemen.

Waarom de toekenning botst met 'haar beleid' is onduidelijk maar in het verleden heeft de nogal wereldvreemde Faber verklaard 'ik ben het beleid'. Dat zou er op kunnen duiden dat het gaat om een persoonlijke afkeer of andere particuliere aberratie. Overigens is Faber niet in staat de toekenning tegen te houden, een andere minister kan de onderscheiding ook goedkeuren. De Telegraaf merkt op dat Faber volgens de officiële spelregels ’met gerechte argumenten’ moet komen om de voordracht niet te tekenen. Maar ze is natuurlijk ook van de partij die sowieso vindt dat regels alleen voor anderen gelden.