Faber geeft geen antwoorden, SP verwijt minister met mensenlevens te spelen

Het Kamerlid van GroenLinks-PvdA moest eindeloos aan de minister trekken om antwoord te krijgen op de vraag hoe vaak zij was langs geweest bij een noodopvang voor asielzoekers waar ook kinderen verblijven. Nadat Faber na veel aandringen had toegegeven dat ze daar nooit was geweest, zei Piri buiten de microfoon om dat dat “mens knettergek” was.

“Het is wachten op de eerste slachtoffers omdat deze minister onder druk van Geert Wilders en puur voor de beeldvorming zieke mensen op straat wil zetten”, oordeelt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. “Faber zet mensen met ernstige psychische stoornissen, die in een kliniek thuishoren en een gevaar voor zichzelf en de samenleving zijn op straat. Daarmee brengt ze direct mensen in gevaar. Als je zo doelbewust de samenleving in gevaar brengt, dan faal je keihard in je taak en ben je het niet waard om minister te zijn.”