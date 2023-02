ExxonMobil boekt ongekende miljardenwinst door torenhoge energieprijzen

Verontwaardiging alom, tot aan het Witte Huis aan toe, over de historische miljardenwinst die oliegigant ExxonMobil heeft geboekt over de ruggen van burgers. Het Amerikaanse bedrijf maakte vorig haar 58 miljard dollar winst, oftewel 51,5 miljard euro. Dat is 33 miljard meer dan in 2021 en zelfs 10 miljard meer dan de hoogste winst die tot nu toe ooit behaald werd in 2008. De superwinst is ontstaan omdat door de oorlog die Rusland vorig jaar tegen Oekraïne is begonnen de energieprijzen zijn opgedreven. Het concern is onder meer eigenaar van tankstations Esso en Mobil en in Nederland ook profiteur van de gaswinning in Groningen.