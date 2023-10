Extremisten gebruiken het Franse platteland om de rechtsstaat te ondermijnen

In Frankrijk neemt het aantal bedreigingen van burgemeesters en lokale politici toe. Die bedreigingen komen vaak van rechtsextremisten en of plattelandsmensen die door hen worden opgehitst, bijvoorbeeld tegen maatregelen om de natuur te beschermen. De Duitse internationale nieuwszender DW News belicht het verhaal van een burgemeester in het zuiden van Frankrijk. Christian Eurgal van Montjoi in de regio Occitanië heeft last van een boer die een afgesloten weg wil heropenen, zogenaamd omdat die bij het plattelandsleven hoort. In werkelijkheid gaat het gewoon om uitbreiding van zijn bedrijf. De boer wordt gesteunde door een rechtsextremist die onder het mom van satire haatcampagnes voert op YouTube. Zo is er een video waarop een mascotte die de burgemeester moet voorstellen wordt doodgeschopt door paramilitairen.