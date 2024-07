Extremisten en complotdenkers verspreiden desinformatie over aanslag op Trump Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 640 keer bekeken • bewaren

Grote, ingrijpende gebeurtenissen leiden vrijwel onmiddellijk tot de verspreiding van desinformatie en complottheorieën. Bij de aanslag op Donald Trump is dat niet anders. Omdat sommige feiten nog onbekend zijn, zien extremisten hun kans schoon om speculaties als waarheid te verkopen. Veel mensen blijken ontvankelijk voor boodschappen die hun vooroordelen bevestigen.

Zo werd er na de aanslag direct van alles geroepen over de verantwoordelijke. Mike Collins, een afgevaardigde uit Georgia, beweerde ten onrechte dat Joe Biden opdracht heeft gegeven voor de poging om Trump te vermoorden. Hij baseerde zich daarbij op een volledig uit de context getrokken citaat van de Amerikaanse president.

Rechtsextremisten wezen onmiddellijk met een beschuldigende vinger naar hun favoriete usual suspects. “Je hebt mensen die zeggen dat de schutter van Antifa is, of een trans persoon of Joods”, aldus desinformatie-onderzoeker Amanda Rogers tegenover The Guardian.

“Dit is een natte droom voor accelerationisten”, stelt Rogers. Accelerationisten zijn extremisten die hopen op een burgeroorlog. Zij nemen aan dat de aanslag op Trump hun wens dichterbij brengt en deinzen er niet voor terug hun tegenstanders de schuld te geven van de gebeurtenissen. In Nederland waarschuwt de AIVD al enkele jaren voor extreemrechtse accelerationisten.

Linkse complotdenkers lieten zich evenmin onbetuigd. Zo werd de onterechte suggestie gewekt dat de aanslag een hoax was of zelfs door Trump in scène was gezet om zo zijn kans op een verkiezingsoverwinning te vergroten.