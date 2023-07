Extreme hittegolf nadert Europa, voor Italië dreigt noodsituatie

Italianen zijn in tien steden gewaarschuwd voor een aankomende hittegolf. Die is door de Italiaanse meteorologische dienst Cerberus genoemd, naar het driekoppige beest uit Dante's hel. In onder meer Rome, Florence en Bologna is sprake van een noodsituatie. Dat meldt ANP. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA kan de Europese recordtemperatuur van 48,8 graden zelfs verbroken worden. Niet alleen Italië zal met hitte te maken krijgen, ook andere Europese landen kunnen zich opmaken voor extreme temperaturen.