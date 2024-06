Extreme hittegolf in Athene, thermische drone meet oppervlakte-temperatuur van 96 graden

Griekenland kampt met een intense hittegolf met temperaturen tot boven de 40 graden in veel gebieden. Burgers krijgen het advies overdag tijdens de heetste uren zoveel mogelijk binnen te blijven.

Hoe heet het precies is verschilt per gebied. De Griekse publieke omroep toont met beelden van een drone met thermische camera die duidelijk maken dat de temperaturen op sommige plekken nog veel hoger oplopen dan de gepubliceerde cijfers aangeven. In de buurt van asfalt bijvoorbeeld stijgt de temperatuur tot schrikbarende hoogten.