Extreme bonus voor KLM-CEO gaat zelfs VVD-minister te ver

Tijdens de coronapandemie werd KLM met bakken belastinggeld overeind gehouden. Maar dat heeft niet geleid tot enige soberheid bij de top van het luchtvaartbedrijf. KLM-topvrouw Marjan Rintel zag haar inkomsten vorig jaar met maar liefst 30 procent stijgen. Dat is 20 keer zoveel als de loonstijging bij het personeel. Ze harkte in totaal 1,6 miljoen euro binnen, met dank aan hogere bonussen en aandelen.

Zelfs de VVD, de partij die normaal toch altijd pro-KLM en pro-buitensporige salarissen is, vindt dat te ver gaan. Minister van Financiën Eelco Heinen noemt de torenhoge beloning voor Rintel “ongepast”. Zeker omdat de luchtvaartmaatschappij eerder dit jaar 250 ontslagen aankondigde. Ook dwong het bedrijf zijn werknemers tot loonmatiging. “Er is medewerkers gevraagd om in te leveren, omdat het slecht gaat met KLM. Dat hebben ze gedaan”, vertelt Huug Brinkers, vakbondsbestuurder bij De Unie, aan RTL Nieuws.