Extreemrechtse Vlaamse Wilders-bondgenoot DeWinter loog over samenwerking met Chinese spion Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De extreemrechtse Vlaamse politicus en Geert Wilders-bondgenoot Filip DeWinter (Vlaams Belang) heeft gelogen tegen het Vlaams Parlement over zijn innige samenwerking met een Chinese Spion. Dat blijkt uit onderzoek van Humo en Apache. DeWinter werd ervan beschuldigd een partij mondkapjes via de spion te hebben geleverd. De brief die DeWinter gebruikte om zichzelf vrij te pleiten, was afkomstig van diezelfde spion.

DeWinter zou volgens Belgische media al jaren schimmige banden onderhouden met het regime in China. Een van zijn contactpersonen is Changchun Shao, een Chinees die in 2017 België uit werd gezet vanwege spionage. Dat weerhield DeWinter er niet van om via deze zelfde Shao in 2020 tienduizend mondkapjes in te kopen. Volgens de rechtsextremist was het echter niet Shao die hem de mondkapjes leverde, maar het ‘Voorbereidend Comité van de Internationale Medische Pilootzone’ in de Chinese havenstad Fangchenggang. Dit toonde hij aan met een brief. Uit het onderzoek van Apache en Humo is nu gebleken dat de spion Shao de grote man achter dat Voorbereidend Comité is.

Daar stopt de samenwerking van DeWinter met de Communistische Partij in China niet. Uit het onderzoek blijkt verder dat Dewinter betaald werd door de China Association for International Friendly Contact (CAIFC). Die organisatie werd in 1984 werd opgericht om “de belangen van de Communistische Partij van China in het buitenland” te verzorgen. Volgens experts is de CAIFC de facto een Chinese inlichtingendienst, zo weet BNR te melden.

De betalingen aan DeWinter vanuit de CAIFC waren onder meer voor het bewerken van extreemrechtse Europarlementariërs. Hoewel DeWinter dat ontkent, is er meer bewijs dat tegen hem spreekt. Zo ondertekende DeWinter een brief aan de CAIFC met de titel 'senior political advisor' van Silk Road Peace Award Foundation, één van de vele bv's van – daar is hij weer - de spion Changchun Shao. Ook nodigde hij de Syrische ambassadeur uit voor koffie in het huis van Shao.