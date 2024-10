Extreemrechtse Spaanse partij Vox ontving lening van bank gelieerd aan Hongaarse despoot Orbán

De Spaanse extreemrechtse partij Vox heeft een banklening geaccepteerd uit Hongarije. Het is niet voor het eerst dat Europese extreemrechtse partijen financiële steun zoeken in het Oost-Europese land. Hoewel de bank gelieerd is aan despoot Viktor Orbán, ontkent die laatste ook maar iets te maken te hebben met de lening. Dat meldt Politico .

Vox ontving een lening van 9,2 miljoen euro van de MBH bank. Grootaandeelhouder Lőrinc Mészáros, de rijkste man van Hongarije, is een jeugdvriend van Orbán en geldt als een van zijn trouwste aanhangers. De Hongaarse overheid is daarnaast voor 30 procent eigenaar van de bank. Parlementariër Ágnes Vadai, van oppositiepartij Demokratikus Koalíció, wilde van Orbán weten in hoeverre hij betrokken was bij de lening. Orbán zelf gaf geen antwoord, maar liet het woord aan zijn staatssecretaris János Fónagy die beweert dat de overheid niet betrokken was bij de lening, maar dat het om een zakelijke beslissing van de bank zelf ging.