‘Extreemrechtse roeptoeters bakken er weinig van’

In Amerika hebben ze sinds vorige week een shutdown. “Dat wil zeggen dat de overheid mensen ontslaat, publieke voorzieningen sluit en nauwelijks nog beleid maakt”, legt Druktemaker Pieter Derks uit bij De Nieuws BV. “Hier noemen we dat een kabinet. Chaos en conflict, dat is de bedoeling. En het lastige is, dat als ze eenmaal aan de touwtjes trekken het onmogelijk is om daar nog op te reageren.”