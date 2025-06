Extreemrechtse PVV doet net of Nederland niks kon doen aan eigen slavernijverleden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 271 keer bekeken • bewaren

PVV'ers mogen vrijwel nooit iets zeggen van hun alleenheerser Geert Wilders, en als er dan toch een het woord neemt, snap je meteen waarom het voor iedereen beter is als ze gewoon hun mond houden en braaf op de bankjes blijven rommelen als hun baasje heeft gesproken. PVV-Tweede Kamerlid Peter van Haasen vindt bijvoorbeeld dat de slavernij Nederland ook maar gewoon "is overkomen" en dat het geen bewuste keuze is geweest in de periode dat Nederland begon met de trans-Atlantische slavenhandel. VVD'er Eric van der Burg noemde het "bizar dat je dit als witte Nederlander zegt".

Van Haasen deed de uitspraken in een debat over wat het kabinet doet om invulling te geven aan het beleid na de excuses voor het slavernijverleden. "We zetten een komma, geen punt," zei toenmalig premier Mark Rutte immers in 2022 nadat hij namens de Nederlandse Staat excuses aanbood voor het slavernijverleden .Meerdere partijen pleitten er nu voor om van de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, Keti Koti, een nationale feestdag te maken.

Meerdere partijen vinden ook dat er meer gedaan moet worden voor andere gemeenschappen die te lijden hadden onder de slavernij en het koloniale Nederlandse bewind. Het gaat dan onder anderen om Molukkers en mensen uit West-Papoea.

PVV'er Van Haasen kreeg het uit z'n mond dat dat slavernijverleden "nooit een vooropgezet plan was". De West-Indische Compagnie was namens Nederland verantwoordelijk voor de slavenhandel. Je zou willen dat ze er eens iets vaker een boek open zouden slaan, bij voorkeur een die niet geschreven is door - laten we een notoire geschiedsvervalser noemen - PVV-Kamervoorzitter Martin Bosma.

Volgens Van Haasen waren het in werkelijkheid de Moren en Afrikaanse stammen die schuldig waren aan de slavernij. Ook beweerde hij dat er geen slavernij was in Europa voordat de Moren het Iberisch Schiereiland veroverden en zei dat ook in het Romeinse Rijk sprake van slavernij. Wat al die punten met elkaar te maken hebben, mag Joost weten, maar voor logica hoef je niet bij de PVV te zijn.

Het zal Van Haasen wellicht zijn ontgaan, maar er is eigenlijk geen historicus te vinden die zal ontkennen dat ook bij Moren en Afrikaanse stammen slavernij voorkwam. Het waren echter de Europeanen, met Nederland in een leidende rol, die slavernij op zo'n industriële schaal uitvoerden. Maar goed, Van Haasen is dan ook van de partij waarbinnen de opvatting leeft dat de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika, dat in (we hebben het voor de zekerheid nog eens opgezocht) Afrika ligt, witte Europeanen waren.

"U zegt dat we het niet hebben opgezocht, maar dat mensen zelf aan boord van de schepen sprongen en vroegen of ze de Atlantische Oceaan over konden worden gebracht", schamperde Van der Burg die Van Haasen met geen mogelijkheid serieus kon nemen. Wij ook niet, maar soms verdient intense slechtheid en stupiditeit een podium. Dit artikel mag op social media gedeeld worden met de hashtag #nietdespeld.

Meer over: actueel , pvv , extreemrechts