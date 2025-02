Extreemrechtse politici verspreiden op grote schaal nepnieuws, komt bij andere partijen nauwelijks voor

Extreemrechtse populisten verspreiden veel vaker nepnieuws op sociale media dan politici van centrum- of linkse partijen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit dat de tweets van alle parlementariërs uit 26 landen tegen het licht hield. De onderzoekers stellen vast dat het verspreiden van desinformatie inmiddels een vast onderdeel is van de strategie van extreemrechts.

De landen die door de onderzoekers zijn onderzocht omvatten onder meer 17 EU-lidstaten – waaronder Nederland -, maar ook het Verenigd Koninkrijk, de VS en Australië. Ze bekeken daarbij alle tweets tussen 2017 en 2022: in totaal 32 miljoen tweets van 8.198 parlementsleden. Die tweets, en de daarin gedeelde links, werden vergeleken met een dataset van 646.058 webpagina’s van factchecking- en nepnieuwstrackingsites. Op die manier kwamen de onderzoekers tot een “feitelijkheidsscore” voor elke politicus en partij. Dat het onderzoek niet is uitgebreid met informatie van na 2022, is omdat X (voorheen Twitter) sinds het in handen is gekomen van Elon Musk geen toegang meer geeft tot de data.