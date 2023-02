Extreemrechtse politici blijken profiteurs die weinig uitvoeren

In totaal waren er in heel Nederland 1296 afmeldingen bij vergaderingen van de provinciale volksvertegenwoordiging. In 444 van de gevallen ging het daarbij om politici die via Forum voor Democratie op het pluche waren beland. De partij van Baudet behaalde in 2019 maar liefst 89 zetels, daar heeft de partij nog maar 23 zetels van over. De rest is afgesplitst. Zo is er in Gelderland het Staten-lid Krijn Mout die door Forum in de Staten werd gekozen en later voor zichzelf begon. Hij liet verstek gaan bij 20 van de 47 vergaderingen van Provinciale Staten.