Extreemrechtse parlementariër Finland opgepakt wegens schietpartij in uitgaansleven

Een parlementslid van de extreemrechtse Finnenpartij, ook wel bekend als Ware Finnen die deel uitmaakt van de regeringscoalitie, is opgepakt wegens vuurwapengeweld in het uitgaansleven. Het gaat om Timo Vornanen, een oud-politieagent en fervent jager. De parlementariër maakte deel uit van een grote groep en was eerst betrokken bij problemen in een nachtclub in Helsinki. Bij het verlaten van de gelegenheid, op vrijdag om 4 uur in de ochtend, zette de woordenwisseling met andere bezoekers zich voort. Vornanen haalde daarop een pistool tevoorschijn, bedreigde er de anderen mee en schoot vervolgens een kogel af naar de grond. Niemand raakte gewond.