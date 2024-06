Extreemrechtse ministers dreigen met val Israëlisch kabinet als Netanyahu vredesplan Biden accepteert

De extreemrechtse Israëlische ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich dreigen het kabinet te laten vallen premier Benjamin Netanyahu instemt met het plan van de Amerikaanse president Joe Biden om tot vrede te komen. Het plan van Biden behelst een "routekaart om een duurzaam staakt-het-vuren" te bereiken en is gebaseerd op een Israëlisch voorstel. Een tijdelijke wapenstilstand en gedeeltelijke terugtrekking van Israëlische militairen moet leiden tot een volledige terugtrekking en de vrijlating van alle gevangenen.

Ben-Gvir, minister van Nationale Veiligheid en lid van de partij Joodse Macht, en Smotrich minister van Financiën, van de eveneens extremistische Religieus Zionistische partij hebben op X laten weten dat ze niet zullen instemmen met het voorstel en willen het oorlogsgeweld tegen de Palestijnen voortzetten. "We zullen het einde van de oorlog niet toestaan ​​zonder de volledige eliminatie van Hamas." Netanyahu is voor de meerderheid van zijn ultrarechtse coalitie afhankelijk van deze extremisten die gezamenlijk 13 zetels in het parlement hebben.