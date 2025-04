Extreemrechtse koekwaus Faber wekt wederom woede van Kamer door lintjesweigering

PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber heeft tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer hardnekkig geweigerd terug te komen op het niet willen toekennen van koninklijke onderscheidingen aan vijf vrijwilligers in de vluchtelingensector. "Ik ben als minister geen stempelmachine, als ik er niet voor wil tekenen, dan ga ik niet tekenen," verklaarde Faber meermaals. Opnieuw haalde Faber vrijwel de gehele Kamer het bloed onder de nagels vandaan met haar opstelling.

D66-Kamerlid Rob Jetten bestempelde Faber vervolgens als een "antwoordmachine" die alleen bezig is met ruzie maken. "U bent een schande voor het ambt van bewindspersoon," aldus Jetten, die premier Schoof om uitleg vraagt over wat hij het "walgelijke gedrag" van Faber noemde.

Volgens Faber is de eenheid van kabinetsbeleid niet verbroken door haar opstelling, omdat premier Schoof nu simpelweg haar taken uit zal voeren. Die opvatting wordt niet gedeeld door verschillende Kamerfracties. Mirjam Bikker (ChristenUnie) eist om een brief van Schoof en Faber waarin zij uitleggen hoe er nog sprake kan zijn van eenheid van kabinetsbeleid. Henri Bontenbal (CDA) stelt dat "de vertrouwensvraag" aan de orde is, aangezien Faber geen excuses wil maken. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) noemt de eenheid van het kabinet "failliet" en vindt dat Schoof dit niet zou mogen accepteren. Klaver wil dinsdagavond nog een debat over de kwestie waar een motie van wantrouwen tegen de grootste prutser van een toch al disfunctioneel kabinet zal worden ingediend.