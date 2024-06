Extreemrechtse knokploeg opent in Parijs jacht op homo's na overwinning partij Le Pen

De vier 'vierden' de overwinining van RN door een 20-jarig slachtoffer, dat op weg naar huis in de buurt van Jardin du Luxembourg liep, in elkaar te slaan. Het slachtoffer werd zonder aanleiding door de groep aangevallen waarbij werd geschreeuwd: "Vuile flikker, jij bent een transgender.”

Na hun arrestatie zongen de vier liederen en trachtten ze de agenten te intimideren: “Je weet niet wie ik ben maar je zult morgen wel zien wat er met je gaat gebeuren”, dreigde een van hen tegen een agent. Volgens Libération verklaarden ze dat over drie weken, na de door hun verwachte overwinning van extreemrechts bij de komende parlementsverkiezingen, "we zoveel homo's in elkaar kunnen slaan als we willen". Drie van de verdachten werden eerder dit jaar opgepakt bij de herdenking van een nazi-collaborateur.