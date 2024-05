Extreemrechtse Kamervoorzitter wil niet dat extreemrechts extreemrechts genoemd wordt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 698 keer bekeken • bewaren

De extreemrechtse voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma vindt dat partijen of leden in de Tweede Kamer niet extreemrechts mogen worden genoemd. "Ik vind dat een nazi-vergelijking", zei hij donderdag in een debat. Hij onderbrak daarmee Laurens Dassen (Volt), die de PVV een extreemrechtse partij noemde. "Ik vind niet dat we leden of partijen van de Staten-Generaal voor extreemrechts moeten gaan uitmaken", aldus de extreemrechtse Bosma.

Jesse Klaver (GroenLinks) maakte daarop een punt van orde. "Ik vind dat u hier over de schreef gaat", zei Klaver tegen de extreemrechtse voorzitter. "Ik vind het echt ongepast dat u collega Dassen op deze manier op aanspreekt. De wijze waarop wij hier politieke partijen benoemen, mogen we echt zelf weten."

"Extreemrechts is niet per se een nazi-vergelijking", vond Derk Boswijk (CDA). Volgens hem is er echt een verschil tussen Dassen die extreemrechts gebruikte als aanduiding voor de PVV en een nazi-vergelijking.

Neonazi's zien dat verschil overigens niet meteen. Zo kreeg de neonazi-groepering Voorpost vorig weekend een rondleiding door de Tweede Kamer. De extremisten toonden zich optimistisch: "Het is natuurlijk fijn als iemand die voor een groot gedeelte hetzelfde gedachtengoed heeft Kamervoorzitter wordt."