Extreemrechtse Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) slaat herdenking Februaristaking over Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 958 keer bekeken • bewaren

De extreemrechtse Kamervoorzitter Martin Bosma van eenmanspartij PVV is zondag niet aanwezig bij de herdenking van de Februaristaking op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Hoewel verschillende organisaties hadden opgeroepen zijn uitnodiging in te trekken, blijkt nu dat Bosma daarvoor al zelf had laten weten niet te komen. Waarom niet, is onduidelijk. Dat meldt AT5.

Op 25 februari wordt op het plein in de Amsterdamse binnenstad de Februaristaking herdacht. Op die dag in 1941 legden tienduizenden Amsterdammers het werk neer en gingen ze de straat op om te demonstreren tegen de Duitse bezetter. Het was een spontane reactie op de razzia's van de nazi's tegen Joodse burgers. De Februaristaking was het eerste en enige massale en openbare protest tegen de Jodenvervolging in bezet gebied.

AT5 meldt:

Voor de herdenking bij de Dokwerker worden altijd de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer uitgenodigd om een krans te leggen bij het monument. Meerdere organisaties zoals Platform Stop Racisme & Fascisme en Mokum tegen Fascisme riepen het comité Februaristaking op om PVV'er Martin Bosma niet te laten komen. Ook stond er in Het Parool een groot opinieverhaal met dezelfde oproep. "Zijn partij staat voor alles waar de stakers tegen in het geweer kwamen. De PVV roept op tot de deportatie van Marokkaanse Nederlanders, het sluiten van de grenzen en wil de gerechtelijke macht aan banden leggen", werd er geschreven in het stuk.