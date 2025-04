Extreemrechtse Kamervoorzitter Bosma sprak met Franse ambassadeur over verdelen België

Martin Bosma heeft tijdens een diner met de Franse ambassadeur voorgesteld om België te verdelen tussen Nederland en Frankrijk. Dat onthult Petra de Koning in haar wekelijkse column in NRC . Bij het gesprek waren ook andere Kamerleden aanwezig.

“Die Kamerleden, en volgens hen óók de ambassadeur, waren verbijsterd toen ze Bosma hoorden zeggen wat Geert Wilders ook een keer zei: dat Nederland Vlaanderen er wel bij wil hebben. Dan kon Wallonië, zei Bosma volgens de Kamerleden, naar Frankrijk. Op donderdag wil Bosma niets zeggen over het diner of over het idee van ‘Groot-Nederland’ dat hij daar zou hebben geuit. Alleen dit: „Er wordt op zo’n avond over politiek gesproken en over dingen die eventueel zouden kunnen gebeuren, ja.””