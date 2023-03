Extreemrechtse Italiaanse premier wordt verwelkomd met protestlied "Bella Ciao"

De Italiaanse premier Giorgina Meloni, sprak tijdens een bijeenkomst van de drie belangrijkste Italiaanse vakbonden in de plaats Rimini. Bij haar aankomst op het podium, begonnen de vakbondsleden het protestlied "Bella Ciao" te zingen en verlieten daarna de zaal met opgeheven vuisten. Meloni, die ook de leider is van Fratelli d'Italia, een partij met neofascistische wortels kon deze "verwelkoming" alles behalve waarderen. Ze begon haar speech door de vakbonden, maar ook zij ''die haar uitdagen'' te bedanken.

Het protestlied "Bella Ciao" ontstond aan het einde van de 19e eeuw en gaat over de misstanden onder vrouwelijke rijstveldarbeiders in Italië. Later werd het gebruikt als het volkslied van de Italiaanse verzetsbeweging door partizanen, die zich verzette tegen het fascisme in de Tweede Wereldoorlog.