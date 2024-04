Extreemrechtse Israëlische ministers dreigen kabinet te laten vallen als laatste stukje Gaza niet wordt vernietigd

De extreemrechtse Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich heeft zondag gewaarschuwd dat hij de regering van premier Benjamin Netanyahu ten val zal brengen als een geplande militaire grondaanval op Rafah in het zuiden van de Gazastrook wordt afgeblazen. Hij werd daarbij gesteund door collega-minister Ben-Gvir (Nationale Veiligheid). Rafah is het laatste bastion voor de op de vlucht geslagen Palestijnen. Er bevinden zich zo'n anderhalf miljoen mensen die geen kant meer op kunnen.

Er wordt momenteel in Egypte gesproken over een nieuw staakt-het-vuren in Gaza en de vrijlating van een deel van de gijzelaars die Hamas nog vasthoudt. Een bestand is volgens Smotrich een "vernederende capitulatie en verleent de nazi's een overwinning ten koste van honderden heldhaftige soldaten die in de strijd zijn gesneuveld", schreef hij op sociale media. De minister noemt Hamas regelmatig nazi's.