Extreemrechtse fantast Alex Jones veroordeeld tot miljard schadevergoeding aan ouders vermoorde kinderen

In de Amerikaanse staat Connecticut heeft de rechtbank de extreemrechtse presentator en fantast Alex Jones veroordeeld tot het betalen van zeker 965 miljoen dollar (994 miljoen euro) schadevergoeding aan de families van nabestaanden van de moordpartij in Sandy Hook in 2012.

Bij een gewapende aanval op een school kwamen 20 kinderen en 6 leerkrachten om. De gruweldaad leidde tot massale protesten en een roep om beperking het vuurwapenbezit. Alex Jones begon daarop een campagne om twijfel te zaaien over de misdaad. Hij stelde onder meer dat deze helemaal niet plaatsgevonden had en de schokkende tv-beelden in scene waren gezet met acteurs. Jones verdiende met dergelijke verhalen miljoenen dollars aan een publiek dat zich makkelijk laat misleiden.

Ouders van kinderen die bij de schietpartij omkwamen werden als gevolg van de beweringen van Jones ernstig bedreigd. ‘Ik kan de hel niet beschrijven waarin ik de afgelopen negen en een halfjaar heb moeten leven door de roekeloosheid en nalatigheid van Jones,’ zei een van hen. (…) Jones was niet bij de uitspraak aanwezig, maar heeft het vonnis bestempeld als ‘grap’. Hij gaat in beroep tegen het oordeel van de jury, heeft zijn advocaat laten weten. Het is niet de eerste keer dat een jury besluit dat Jones een vergoeding moet betalen aan nabestaanden van Sandy Hook. In augustus besloot een jury in Texas dat de extreemrechtse complotdenker 49 miljoen dollar schadevergoeding moest betalen aan twee ouders van kinderen die bij de schietpartij om het leven kwamen.