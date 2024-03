Extreemrechtse ex-parlementariër Van Langenhove krijgt jaar cel voor reeks misdrijven

De rechtbank heeft Van Langenhove veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van één jaar voor inbreuken op de racisme- en negationismewet. Voor inbreuken op de wapenwet krijgt de ex-politicus een celstraf van tien maanden met uitstel opgelegd. Van Langenhove wordt voor tien jaar uit de rechten ontzet. Het gaat onder meer over het recht om openbare ambten, bedieningen en betrekkingen te vervullen, en het recht om verkozen te worden, aldus de rechtbank. “Dries Van Langenhove is de oprichter, grote leider en initiatiefnemer van Schild & Vrienden. Hij heeft de andere beklaagden meegetrokken in zijn racistisch, haatdragend, nazistisch en negationistisch discours waarin hij andere mensen aanzet”, motiveert de correctionele rechtbank het vonnis. “Hij gaf blijk van normloosheid en misprijzen van fundamentele rechten en vrijheden. Hij schept een vijandige sfeer in de samenleving. Hij draagt bij tot tegenstrijd, tweespalt en conflicten en werkt op die manier fysiek en psychisch geweld in de hand. Dit alles wijst op een bijzonder gevaarlijke ingesteldheid.”