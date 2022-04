Extreemrechtse corona-ontkenners beraamden ontvoering Duitse minister

Het parket in het Duitse Koblenz doet onderzoek naar extremisten die onder meer van plan waren om de minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) te ontvoeren. Er zijn in het hele land huiszoekingen gedaan, waarbij wapens en munitie in beslag zijn genomen. Ook werden er valse vaccinatiebewijzen, nagemaakte testbewijzen en plannen voor een staatsgreep gevonden. De politie heeft tot nu toe vier verdachten gearresteerd.

De twee hoofdverdachten hadden het volgens de Duitse autoriteiten voorzien op Lauterbach, die eind vorig jaar aantrad als minister. Lauterbach, die van huis uit epidemioloog is, mengt zich sinds het begin van de pandemie nadrukkelijk in het debat over de coronamaatregelen. De hoogleraar geldt als een pleitbezorger van strenge maatregelen om het virus in bedwang te houden. Zijn expertise leverde hem de afgelopen jaren veel bewonderaars op, maar ook de nodige tegenstanders. Begin deze week nog protesteerden antivaxxers voor zijn huis.