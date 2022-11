Extreemrechtse complotextremist die aanslag op Pelosi pleegde was op 'zelfmoordmissie' en had meer doelwitten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 161 keer bekeken • bewaren

De complotextremist die de man van Nancy Pelosi binnendrong en haar echtgenoot Paul aanviel, was op een “zelfmoordmissie”. Dat heeft de dader, David DePape, bekend aan de politie. DePape wilde Pelosi, die niet thuis was, ontvoeren en had nog andere politici in het vizier. Hij kon na de aanval op Paul Pelosi worden aangehouden.

Uit het politierapport viel op te maken dat Paul Pelosi werd aangetroffen in een plas bloed, nadat DePape met een hamer op hem had ingeslagen. Behalve aan zijn hoofd, liep Pelosi ook verwondingen op aan zijn arm en handen. Verder zou DePape hebben toegegeven een lijst te hebben van politici, zowel landelijk als uit Californië, die hij wat wilde aandoen.

De 42-jarige DePape was geobsedeerd door extreemrechtse complottheorieën die hij dagelijks urenlang verspreidde via het internet. Behalve op sociale media vulde hij webpagina na webpagina met deze theorieën, pagina’s die overigens door vrijwel niemand werden gelezen. Op de sociale media-profielen van DePape ging het vrijwel uitsluitend over de zogenaamde gestolen verkiezingen van 2020 waar Trump-fanaten nog altijd heilig in geloven, de aanval op het Capitool op 6 januari vorig jaar en allerhande complotten over Covid-19.

DePape werd dinsdag voorgeleid. Hoewel hij bekend heeft Paul Pelosi een schedelbasisfractuur te hebben geslagen met een hamer, de knieën van Nancy Pelosi te willen breken en nog meer slachtoffers wilde maken, zei zijn advocaat dat hij onschuldig is en verzocht de rechter om vrijlating. In plaats daarvan moet DePape zijn proces achter tralies afwachten zonder recht op borg. Hij staat terecht voor poging tot moord, poging tot ontvoering, mishandeling en inbraak.