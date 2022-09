Extreemrechtse Broeders van Italië schorst politicus die te eerlijk was over fascisme binnen partij

De extreemrechtse Italiaanse partij Broeders van Italië heeft een kandidaat-politicus geschorst nadat die op sociale media iets te eerlijk was over de koers van de partij. Behalve dat hij Adolf Hitler prees, noemde hij zijn partijleider en kandidaat-premier Giorgia Meloni een ‘hedendaagse fascist’.

De Italiaanse krant La Repubblica vond de berichten op de sociale mediakanalen van Calogero Pisano. Het bericht over Hitler, waarin die ‘een groots staatsman’ werd genoemd, stamt uit 2014. In datzelfde jaar, het jaar waarin Rusland Oekraïne aanviel en de Krim annexeerde, stak Pisano ook de loftrompet over Vladimir Poetin. In 2016 zag hij overeenkomsten tussen Meloni en Mussolini.