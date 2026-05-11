Extreemrechtse bommengooiers maken politiek een catwalk voor machtsgeile malloten

'Er is een vuurwerkbom door de brievenbus van het partijkantoor van D66 gegooid. Met welke blik moeten we hier naar kijken? Hoe vreselijk het is voor politici dat hun werk zulke gevaren met zich meebrengt? Of hoe ernstig het is dat er zoveel wantrouwen heerst in de maatschappij dat mensen dergelijke dingen doen?'

Die vraag stelde Druktemaker Joost Oomen zichzelf in zijn column van deze week voor De Rode Draad: 'Heus, ik zou een column kunnen schrijven waarin ik mij in het hoofd van zo iemand verplaats om er iets van te begrijpen, maar dan loop ik het risico om met dat begrijpen iets goed te praten. En dat wil ik niet, want vuurwerkbommen zijn fucking eng', zegt Druktemaker Joost Oomen in zijn column voor De Rode Draad. 'Maar zonder begrijpen verandert er ook weinig. Dus eerlijk gezegd weet ik niet wat voor column te schrijven, eerlijk gezegd weet ik niet goed wat te doen.'