Extreemrechtse Bolsonaro wilde stemcomputers laten hacken aan vooravond Braziliaanse presidentsverkiezingen

Een bekende Braziliaanse hacker heeft onder ede tegenover een parlementaire onderzoekscommissie verklaard dat hij in 2022 door toenmalig president Jair Bolsonaro is benaderd om de stemcomputersysteem te hacken en de kwestbaarheden bloot te leggen. Hij had in augustus 2022 een langdurige ontmoeting met de extreemrechtse Bolsonaro die toen nog president was. De hacker, Walter Delgatti Neto, verklaarde dat hij aan Bolsonaro duidelijk heeft gemaakt dat hij het systeem niet kon hacken omdat het niet op internet is aangesloten. Volgens de hacker wilde Bolsonaro met de hack kunnen aantonen dat de verkiezingsuitslag niet zou deugen. Op 30 oktober won de linkse kandidaat Lula da Silva de verkiezingen met 50,9 procent van de stemmen, schrijft RTL Today.

Delgati verklaarde dat, na zijn uitleg waarom hij de stemcomputers niet kon hacken, de campagne van Bolsonaro hem vervolgens verzocht te rommelen met een geleende stemcomputer om zo de indruk te wekken dat er gefraudeerd kon worden. Delgati, die in Brazilië bekend is vanwege het openbaar maken van compromitterende chats van corrupte politici en ambtenaren, zegt dat de oud-militair Bolsonaro hem naar het ministerie van Defensie verwees waar hij overleg voerde over mogelijke kwetsbaarheden in het kiessysteem. Hij werd van het presidentieel paleis overgebracht naar het ministerie en via een achterdeur binnengelaten.

Bolsonaro heeft zijn aanhangers lang voorgehouden dat het stemsysteem ondeugdelijk was, een tactiek die eerder door Donald Trump werd toegepast in het zicht van de dreigende nederlaag tegen Joe Biden. Bolsonaro werd in juni schuldig bevonden aan het bewust ondermijnen van het vertrouwen in het kiessysteem en kreeg tot 2030 een verbod op deelname aan verkiezingen