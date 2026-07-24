Extreemrechtse 'beschermers van vrouwen' opvallend vaak betrokken bij mishandeling van vrouwen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 462 keer bekeken • Bewaren

Van de 37 mensen die werden opgepakt tijdens de extreemrechtse rellen in het Britse Southampton na de moord op de 18-jarige student Henry Nowak, waren er 22 al bij de politie bekend wegens huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers in handen van The Guardian. In december vorig jaar werd Nowak door de politie geboeid terwijl hij ernstig gewond was. Nowak, op dat moment verdachte van een racistische aanval, bleek te zijn neergestoken door Vickrum Digwa die na zijn aanslag het racistische aspect verzonnen bleek te hebben. Nadat dit jaar bodycambeelden van de arrestatie van de om hulp smekende Nowak werden vrijgegeven, leidde dat tot groot protest, waarvan een deel ontaarde in racistische anti-migratierellen.

Onder de veroordeelde relschoppers blijken nu dus opvallend veel mannen te zijn met een strafblad wegens ernstig geweld tegen hun partner. Zo klemde een van hen in 2023 zijn partner tegen een muur, met verwondingen aan haar nek tot gevolg. Terwijl hij dat deed gaf hij haar te kennen dat zij de mishandeling door een eerdere partner aan zichzelf te danken had. De vrouw zegt nog altijd te kampen met angstaanvallen en wantrouwen tegenover mannen. Een andere man in het voorbeeld van The Guardian werd negentien keer eerder veroordeeld, waaronder voor het bewusteloos slaan van een ex-partner.

The Guardian berichtte vorig jaar al over dit patroon. Dit was al te zien na de aanslag in Southport, waar in 2024 drie meisjes vermoord werden door de toen 17-jarige Axel Rudakubana. Op sociale media verschenen al snel berichten dat de dader een immigrant is, terwijl het in werkelijkheid om een geboren Brit gaat. De extreemrechtse hetze werd mede aangewakkerd vanuit de VS door Elon Musk. Van de bijna duizend mensen die bij racistische rellen in 27 plaatsen in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland die volgden op de aanslag werden opgepakt, blijkt twee op de vijf arrestanten in beeld te zijn geweest wegens huiselijk geweld, bij één korps zelfs meer dan zestig procent.

Hulporganisatie Women’s Aid wijst erop dat altijd wanneer racistisch geweld oplaait onder de noemer “het beschermen van vrouwen en kinderen, blijkt een flink deel van de betrokken mannen zelf een geschiedenis te hebben van geweld tegen vrouwen”.

Eenzelfde hypocrisie is te zien in Nederland, onder meer bij de racistische anti-azc-rellen, zoals dit jaar in onder meer Loosdrecht. Veel vrouwelijke politici betrokken bij het realiseren van asielopvang, of vrouwen die zich uitspreken voor solidariteit met asielzoekers, krijgen van mannelijke relschoppers te horen dat ze “verkracht moeten worden door een asielzoeker” en varianten op dat racistische thema.