Extreemrechtse Bardella cancelt CPAC-optreden nadat Steve Bannon Hitler-groet bracht Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1391 keer bekeken • bewaren

Steve Bannon, de voormalig topadviseur van Trump in het Witte Huis, heeft donderdag op de Conservative Political Action Conference (CPAC), een belangrijke internationale bijeenkomst in Washington voor ultrarechtse politici, de Hitler-groet gebracht. Hij imiteerde daarmee Elon Musk die het fascistisch gebaar maakte bij de inauguratie van president Trump vorige maand.

De fascistengroet heeft onverwachte consequenties. Jordan Bardella, voorzitter van de extreemrechtse Franse partij RN die geleid wordt door Marine Le Pen, is in de VS om deel te nemen aan de conferentie maar ziet daar nu vanaf. "Gisteren maakte een spreker op het podium als provocatie een gebaar dat verwijst naar de nazi-idelogie," stelt Bardella in een verklaring. "Ik heb daarom onmiddellijk het besluit genomen om mijn voor vanmiddag geplande toespraak te annuleren."

Bannon reageert furieus op het besluit van Bardella. "Als hij vanwege mijn toespraak heeft afgezegd, dan is dat omdat hij er niet naar heeft geluisterd. Als dat zo is dan is hij niet waardig om Frankrijk te regeren. Hij is een kleine jongen, hij is geen man." Volgens Bannon is Bardella gezwicht voor de druk van de "mainstream media".

De Franse Huffington Post merkt fijntjes op dat Bardella de nazigroet van Musk een paar weken eerder nog relativeerde. Dezelfde Musk die hij persoonlijk heeft voorgedragen voor de Sacharov-prijs, een van de belangrijkste mensenrechtenonderscheidingen ter wereld. Overigens was Bannon voorheen ook officieel adviseur van RN, de Rassemblement National die voorheen Front National heette en in de jaren '70 werd opgericht door oud-nazi's.