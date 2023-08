Extreemrechtse Apeldoorner opgepakt in Polen bij aankoop wapens om aanslagen in Nederland te plegen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1145 keer bekeken • bewaren

In Polen is de extreemrechtse Nederlander Ronald van der W. opgepakt bij de aanschaf van wapens en munitie. Daarmee zou hij van plan geweest zijn aanslagen in Nederland te plegen. Daarnaast zou de Apeldoorner in Polen contact hebben gezocht met pro-Russische extremiste. De Poolse autoriteiten spreken van een grote vangst, de Nederlandse politie geeft geen informatie over de aanhouding.

Het AD meldt dat Van der W. in het verleden betrokken was bij de in 1988 verboden extreemrechtse politieke partij CP’86. Hij werd op 13 juni gearresteerd na een gezamenlijke actie van de Poolse grenswacht en militaire inlichtingendienst SKW. Van der W. werd op heterdaad betrapt bij het kopen van vijf illegale vuurwapens, inclusief munitie.

Volgens de Poolse autoriteiten is Van der W. ‘een radicaal met extreem-nationalistische opvattingen’. Het AD schrijft:

Onduidelijk is wat hij met de wapens van plan was. Volgens staatssecretaris Stanislaw Zaryn (Binnenlandse Veiligheid) was het ‘een reëel scenario’ dat Van der W. de wapens wilde gebruiken voor ‘aanvallen’ in Nederland. Hij stelt ook dat met de arrestatie ‘gevaarlijke gebeurtenissen’ zijn voorkomen.

De Nederlandse politie doet geen uitlatingen over de aanhouding.