Extreemrechtse Amerikaanse terreurgroep eist moord op Oekraïense spion op Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 325 keer bekeken • bewaren

Een extreemrechtse terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de moord op een Oekraïense spion. Inlichtingenmedewerker Ivan Voronych werd vorige week op klaarlichte dag doodgeschoten in Kyiv terwijl hij over een parkeerterrein liep. De moord zorgde voor veel beroering in de Oekraïense hoofdstad, mede omdat de beelden al snel werden gedeeld.

De Oekraïense tak van de extreemrechtse groep The Base zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslag op Voronych. The Base werd in de VS opgericht maar heeft inmiddels internationale vertakkingen. Begin vorig jaar zette Nederland The Base op de nationale sanctielijst terrorisme.

De extreemrechtse organisatie biedt aanhangers al maanden geld aan in ruil voor aanslagen in Oekraïne, meldt The Guardian. De Amerikaanse oprichter van The Base, Rinaldo Nazzaro, wordt ervan beschuldigd voor het Kremlin te werken. Hij woont inmiddels met zijn Russische echtgenote in Sint-Petersburg.

The Base wordt verantwoordelijk gehouden voor verscheidene brandstichtingen in Oekraïne. De rechtsextremisten kondigen aan vaker moordaanslagen te willen plegen. “Dit is slechts het begin”, aldus een verklaring op Telegram. “De jacht gaat door!”