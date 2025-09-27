Extreemrechtse AfD verstopt omstreden goudschat van miljoenen in belastingparadijs Liechtenstein Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 325 keer bekeken • bewaren

De officieel tot extreemrechts bestempelde Duitse partij AfD, die met 152 zetels in de Bondsdag zit, heeft een schat van onder meer 107 gouden staven met een waarde van bijna 10 miljoen euro overgebracht naar een kluis in Liechtenstein, een ministaat die soepele regels kent voor financiële controles. De schat is daarmee buiten het bereik gekomen van erfgenamen die er aanspraak op maken.

Der Spiegel onthulde deze week dat de schat toebehoorde de ingenieur Reiner Strangfeld die het vermogen vergaarde met een uitvinding voor santitaire spoelbakken.

Na zijn dood, op 79-jarige leeftijd, trof de politie in Strangfelds woning een document aan waarin beschreven stond waar zijn schat verstopt lag: achter tegels in zijn kelder en achter een paneel in zijn kast. Ook in zijn bankkluis had hij een aanzienlijke voorraad opgeborgen. In zijn testament wees de uitvinder de AfD, sinds februari de tweede partij in de Duitse Bondsdag, aan als erfgenaam. Volgens de Duitse financiële inlichtingendienst bracht de partij het goud in mei 2022 over naar een depot in Liechtenstein, een ministaatje dat bekendstaat om zijn bescherming van financiële informatie.

De waarde van het goud zou inmiddels verdubbeld zijn. De gift is in omvang de grootste aan een politieke partij sinds de Tweede Wereldoorlog. Nabestaanden van de uitvinder maken bezwaar. Volgens hen was Strangfeld aan het einde van zijn leven niet meer bij zinnen en kampte hij met een ernstige psychische aandoening. Hij overleed in juli 2018 nadat hij zichzelf in een weiland met benzine had overgoten en dat aanstak. De partij weigert de goudschat terug te geven aan de familie. De rechtbank, waar de nabestaanden zich toe wendden, heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van de man voor zijn overlijden.

Dat het goud zich nu buiten de EU bevindt maakt het voor de nabestaanden lastiger er de hand op te leggen. AfD wil niet zeggen waar het goud zich precies bevindt maar verklaart wel het niet te zullen verkopen. Het fortuin vertegenwoordigt een derde van de totale financiële reserves van de partij. De AfD is vaker in het nieuws vanwege duistere financiële zaken, waaronder heimelijke betalingen vanuit China.