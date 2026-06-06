Extreemrechtse AfD dwingt Sinti en Roma straten te vegen voor Instagramfilmpje Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • Bewaren

De extreemrechtse Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft in Gelsenkirchen mensen met een migratieachtergrond - vooral Sinti en Roma - gedwongen om de straten te vegen. Dat werd vervolgens op video vastgelegd en gebruikt in promofilmpjes op de socialmediakanalen van de partij. Dat meldt WDR. De partij zelf zegt dat de veegactie vrijwillig was, maar dat wordt door alle andere betrokkenen ontkend.

Met een groep van zo'n tien partijgenoten, waaronder plaatsvervangend burgemeester Norbert Emmerich, trok AfD-parlementslid Enxhi Seli-Zacharias vorige week door de wijk Ückendorf om bezems uit te delen. Een meisje dat in het filmpje te zien is, vertelt aan WDR dat ze verplicht werd aan het poetsen te slaan: "Ik wilde het niet doen, maar ze zeiden dat ik móest vegen." Gemeenschapsvertegenwoordiger Adrian Ion bevestigt eveneens dat er van vrijwilligheid geen enkele sprake was.

De video heeft voor veel opschudding gezorgd. De vooraanstaande katholieke Gelsenkirchense priester Markus Pottbäcker nam een eigen video op waarin hij de AfD-actie fel bekritiseerde. Ook zegt hij: "Het is weer een nieuw dieptepunt: een wijk ingaan, mensen benaderen, schoonmaakspullen aanreiken, ze informeel aanspreken en doen alsof je de leiding hebt. Dat vind ik gevaarlijk." Racismeonderzoeker Karim Fereidooni van de Ruhr-Universiteit Bochum gaat nog verder en trekt een parallel met de nazi-periode, toen Sinti, Roma en Joden eveneens publiekelijk gedwongen werden hun stoep te vegen. "De boodschap luidt: jullie zijn nergens veilig," aldus Fereidooni.

De andere politieke partijen in Gelsenkirchen reageerden opvallend traag op de publieke vernederingen. Burgemeester Andrea Henze (SPD) liet weten vanwege een volle agenda niet te kunnen reageren; pas dagen later reageerde de lokale SPD met een eigen Instagramvideo waar de AfD-actie werd afgekeurd. De CDU erkende uiteindelijk tegenover WDR dat er wel degelijk sprake is van misbruik. De AfD heeft ondertussen aangekondigd vaker dit soort acties te willen houden.

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