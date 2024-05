Extreemrechtse AfD boos, maar volgens Duitse rechter zijn ze toch echt een verdachte groep extremisten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) mag door de Duitse inlichtingendiensten als ‘verdacht extremistische organisatie’ aangemerkt blijven worden. Dat heeft een hogere regionale rechtbank in West-Duitsland maandag bepaald in een hoger beroep aangespannen door AfD. Volgens de rechtbank in Münster is de kwalificatie passend en niet in strijd met de grondwet of Europese wetgeving.

In het vonnis vergeleek de rechtbank het dreigingsbeeld van AfD met een rookmelder. Zo zei de rechter dat als ergens in een huis een rookmelder afgaat, de politie de deur kan forceren om te zien of er daadwerkelijk brand is. Verder sprak de rechter uit:

“De rechtbank oordeelt dat er voldoende bewijs is dat de AfD doelen nastreeft die indruisen tegen de menselijke waardigheid van bepaalde groepen en tegen de democratie. Er zijn redenen om te vermoeden dat tenminste een deel van de partij Duitse burgers met een migratieachtergrond een tweederangsstatus wil geven.”

De uitspraak houdt in dat het voor de Duitse inlichtingendienst BfV makkelijker is om AfD-leden te onderzoeken en in de gaten te houden en om informanten binnen de extreemrechtse partij te plaatsen. Behalve de extreemrechtse, racistische blik op migranten en niet-witte Duitsers, wordt de partij ook steeds vaker in verbrand gebracht met spionage namens Rusland en China. In met name het oosten van Duitsland is AfD populair, in verschillende oostelijke deelstaten staan de rechtsextremisten bovenaan in de peilingen.