Extreemrechtse activist steekt in op kinderen, extreemrechtse minister kijkt weg Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1161 keer bekeken • bewaren

Een Finse minister en vicepremier van de extreemrechtse Finnenpartij weigert in te gaan op de extreemrechtse achtergrond van een 33-jarige man die verdacht wordt van het insteken op twee kinderen van 12 jaar in een winkelcentrum. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. De fascist stak een jongen vrijdag uit het niets in de rug en ging toen achter een ander slachtoffer aan. Een beveiliger wist hem te stoppen, meldt de Helsinki Times.

Riikka Purra schreef de mesaanval eerst toe aan 'straatbendes', een voor haar partij geliefd onderwerp om campagne op te voeren. Nadat de veiligheidsdiensten duidelijk maakten dat het echt ging om een extreemrechtse verdachte en niet om een straatbendelid herschreef ze haar verklaring enigszins op X. Nu luidde het 'extremistische bewegingen, drugs, overvallen en bendes, de problemen worden groter." Maar nog steeds sprak ze zich niet uit over de politieke achtergrond van de dader die een reeks gewelddaden met een extreemrechts motief in zijn strafblad heeft staan. Hij viel eerder een linkse politicus aan met pepperspray en voerde een mesaanval uit tijdens de presentatie van een boek over het extreemrechtse gevaar.

Het gedrag van de minister doet denken aan beoogd minister van Migratie Faber van de PVV die na een steekpartij beweerde dat de dader een Noordafrikaans uiterlijk had en daarin volhardde toen de politie en getuigen duidelijk stelden dat het om een witte man ging. "Mijn tweet klopt," bleef ze volhouden.

Leden van de Finse oppositie bekritiseren het wegkijkgedrag. "Een minister moet in staat zijn extreemrechts te veroordelen in plaats van gehaaste verklaringen op basis van veronderstellingen te verspreiden." De minister is onder meer berucht omdat ze voor haar aantreden racistische commentaren plaatste op sociale media.

Veronika Honkasalo van de Linkse Partij herinnerde er aan dat de aanval niet uit de lucht komt vallen. De veiligheidsdiensten hebben regelmatig gewaarschuwd dat de toename van het extreemrechtse gedachtegoed tot terrorisme kan leiden. "Er ligt geen lat zo laag of de Finnenpartij kan er wel onderdoor kruipen."