Extreemrechts werft jongeren voor de 'strijd' via jeugdclubs en gevechtstraining Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 93 keer bekeken • bewaren

Een landelijk netwerk van neofascistische vechtsportgroepen in de Verenigde Staten promoot nu speciale "jeugdclubs" die gericht zijn op het werven van minderjarige jongens. Dat meldt The Guardian. In Europa zijn dergelijke methodes al langer te zien, bijvoorbeeld bij de Identitaire bewegingen en Forum voor Democratie.

De zogenaamde "active clubs" combineren fitness en mixed martial arts (MMA) met neo-nazistische en fascistische ideologieën. Ze putten openlijk inspiratie uit het Derde Rijk en Europees voetbalhooliganisme. Experts beschouwen deze groepen als "misschien wel de gevaarlijkste vorm van radicaal-rechtse politieke organisatie van dit moment."

Via Telegram-accounts zijn jeugdclubs actief in bijna twintig Amerikaanse staten, met foto's van tieners tussen 16 en 18 jaar die trainen in vechtsport en racistische propaganda delen. Deze clubs hebben samen bijna duizend volgers en lijken nationaal gecoördineerd.

"De jeugdclubs zijn onderdeel van dezelfde 'witte superioriteit 3.0'-strategie: een gedecentraliseerde beweging gericht op vechtsport, fitness, propaganda en het opbouwen van lokale groepen," aldus extremisme-analist Joshua Fisher-Birch.

Oprichter Robert Rundo van het active club-netwerk, die in 2024 schuldig pleitte aan samenzwering tot rellen, beschreef in 2022 al hoe de beweging specifiek jonge mannen en jongens moet rekruteren via "gevechtstoernooien, sportscholen en motorcrossbanen" en door in te spelen op zogenaamde raciale spanningen op scholen.

Deze ontwikkeling vertoont sterke overeenkomsten met Europese extreemrechtse bewegingen zoals Identitair Verzet, die ook trainingskampen organiseert waar vechtsporten centraal staan. In Frankrijk en andere Europese landen trainen leden van deze identitaire bewegingen in gevechtstechnieken.

Extremisme-expert Danny Oudsen waarschuwde enkele jaren geleden al in NRC dat deze trainingen een duisterder doel dienen: "Het heeft eerder te maken met de rassenoorlog die volgens deze groepen gaat uitbreken. Zij zien in immigratie zo'n grote bedreiging dat dit in een eindstrijd moet worden beslecht."

Experts waarschuwen dat de internationale verbinding tussen deze groepen, met name via online platformen als 4chan en 8chan, de dreiging versterkt. "Die ideologie wordt met name gevormd op deze fora, waar niet wordt gemodereerd op racisme of haatzaaien," aldus Oudsen. "Er is een mondiale beweging ontstaan van mensen die in grote lijnen dezelfde ideologie aanhangen."

Ook in Nederland is deze trend zichtbaar. De extreemrechtse partij Forum voor Democratie biedt MMA- en kickbokstrainingen aan voor aanhangers, met een vergelijkbare focus op fysieke weerbaarheid en mannelijkheid. De inzet op jongerenindoctrinatie via fysieke training stamt rechtstreeks uit Nazi-Duitsland, waar de Hitlerjugend jonge jongens systematisch voorbereidde op de ideologische strijd en op gewelddadige confrontaties.