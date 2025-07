Extreemrechts veel dodelijker dan gedacht: slachtoffers ontbreken vaak in officiële statistieken

Schokkend onderzoek van Die Zeit toont aan dat er veel meer mensen in Duitsland om het leven zijn gekomen door extreemrechts geweld dan wordt aangenomen. Volgens officiële statistieken zouden er de afgelopen 35 jaar 117 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Nu blijkt dat het in werkelijkheid om minimaal 203 doden gaat sinds 1990. Het gaat daarbij om racistische moorden en om extreemrechtse aanvallen op politieke tegenstanders.

Die Zeit heeft verscheidene schrijnende voorbeelden die lange tijd buiten de officiële statistieken bleven. Zo mishandelde een neonazi in 1992 de dakloze kunstenaar Günter Schwannecke, die enkele dagen na de aanval overleed. Pas in 2018 werd het extreemrechtse geweld als zodanig erkend.

Of neem Mahdi Ben Nasr. Kort voor Kerst 2023 werd deze 38-jarige Tunesische vluchteling doodgeschoten. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en in de Rijn gedumpt. Tot nu toe ontbrak hij in de officiële statistieken van extreemrechts geweld. De dader blijkt echter een neonazistische christenfundamentalist. De politie trof tientallen wapens aan in zijn huis, op zijn telefoon stonden racistische cartoons.