Extreemrechts rukt op, maar in vergetelheid geraakte PvdA'er vreest dat zijn partij woke wordt

In de vorige eeuw was Lennart Booij betrokken bij de PvdA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen en deed hij een mislukte gooi naar het voorzitterschap van de partij. Nu is hij terug om te waarschuwen tegen het woke-spook dat de PvdA in zijn greep zal krijgen bij een fusie met GroenLinks, zo bericht NU.nl.

“Als je je zo extreem uitspreekt voor relatief kleine minderheden, moet je je afvragen of gemiddeld Nederland dat over de streep trekt om op jou te kiezen”, zei Booij tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Hij maakt zich zorgen over ‘het wokegehalte’ van de nieuwe partij.

Wanneer vooraanstaande leden van GroenLinks-PvdA zich precies extreem uitspreken voor relatief kleine minderheden blijft mistig. Uit het verslag van NU.nl valt niet op te maken of Booij voorbeelden gaf van het wokisme dat de fusiepartij dreigt te gijzelen.

Zo blijft kritiek op de woke vrijwel altijd in algemeenheden hangen. Is het bijvoorbeeld woke om stelling nemen tegen geweld tegen trans personen? Of spreek je je wellicht extreem uit voor een relatief kleine minderheid als je vindt dat de racistische karikatuur Zwarte Piet niet meer van deze tijd is?