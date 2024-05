Extreemrechts kruipt in onze hoofden en dat merk je met deze leuze Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 233 keer bekeken • bewaren

Dinsdag heeft de Tweede Kamer een motie van PVV'er Maikel Boon aangenomen over de slogan 'From the river to the sea, Palestine will be free'. De motie pleit ervoor deze zin strafbaar te stellen want PVV'er Maikel Boon is van mening dat de leus oproept tot geweld tegen alle Joden wereldwijd. De motie is aangenomen met 74 stemmen voor en 73 tegen.

Roept deze leus op tot geweld tegen Joden wereldwijd? De letterlijke leus roept onmiskenbaar niet op tot geweld. De woorden ‘Jood’ en ‘Joden’ maar ook woorden die met geweld geasocieerd kunnen worden, komen er niet eens in voor. De aanname van ‘oproep tot geweld’ is dus geenszins bewezen. Een gebruiker van deze leus kan er van alles mee bedoelen. PVV'er Boon kan dat niet weten.

In het ene uiterste kan een gebruiker van de leus inderdaad vinden dat geweld tegen Joden geoorloofd is waarbij er ook nog een onderscheid gemaakt moet worden tussen extreme Joden/Zionisten aan de ene kant en niet-extreme, niet-zionistische Joden aan de andere kant. Echter, dan nog zegt de persoon in kwestie dat niet de leus te gebruiken.

Er bestaat de vrijheid op het hebben van een mening, echter mag deze niet geuit worden als het oproept tot geweld wat hier niet het geval is. In het andere uiterste bedoelt een gebruiker dat het Palestijnse volk recht heeft op vrede, veiligheid en een eigen staat. Deze gebruiker is waarschijnlijk een voorstander van geweldloosheid en een 2-staten oplossing.

Stel, ik gebruik deze leuze op de 2e geschetste wijze… PVV'er Boon en in zijn kielzog de meerderheid van de 2e kamer, eigent zich dan het recht toe te bepalen wat ik met het gebruik van de leus bedoel. Er wordt vanuit gegaan dat het mijn bedoeling is op te roepen tot geweld tegen Joden, terwijl dat geenzins mijn bedoeling is. Er wordt mij een gedachtengang toebedeeld die ik niet heb!

Mocht de motie ooit tot uitvoering worden gebracht, wat nog maar de vraag is, dan zou ik veroordeeld kunnen worden voor een mening die ik niet heb. Ik ben dan mijn vrijheid van gedachten en meningsuiting kwijt en kan veroordeeld worden voor niet-bewezen en niet te bewijzen feiten...

Het mag een klein item genoemd worden maar een hoop kleine items kunnen bij elkaar een heel groot onderwerp worden. Vergelijk het met de jaren '30 van de vorige eeuw, waarin de opeenvolging van kleine stapje geleid heeft tot het nazi-regime, alsmede het feit dat we er al bijna al gewend zijn geraakt dat Wilders zijn racistische en haatdragende opvattingen propagandeert.

Laten we alsjeblieft oppassen met “erbij te staan en ernaar te kijken”?

(Om misverstanden te voorkomen: met dit artikel neem ik geen standpunt in over de situatie in Gaza-Israël maar waarschuw ik voor het gevaar dat extreemrechts gaat bepalen wat u en ik bedoelen als we onze mening uiten.)