Extreemrechts kabinet beloofde bestaanszekerheid, maar naait vooral de lagere inkomens

De middeninkomens houden nog relatief veel over van de door het CPB voorspelde koopkrachtstijging, terwijl met name de lagere inkomens hun koopkracht veel minder zien stijgen dan eerder verwacht. Zo konden mensen in de laagste inkomensgroep aanvankelijk op een plus van 1,4 procent rekenen, maar daar blijft nu slechts 0,5 procent van over.